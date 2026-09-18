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Пятый канал

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«Другой рельеф»: Хабенский раскрыл разницу между театральными школами двух столиц

«Другой рельеф»: Хабенский раскрыл разницу между театральными школами двух столиц

Народный артист РФ Константин Хабенский сравнил петербургские и московские театральные вузы. Актер, который является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), рассказал корреспонденту 5-tv.

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