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TG-канал WarGonzo выложил видео бегства отделения «Азова» по направлению к порту Мариуполя

TG-канал WarGonzo выложил видео бегства отделения «Азова» по направлению к порту Мариуполя

Появилось видео, на котором запечатлено бегство отделения украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) по направлению к порту города Мариуполя.

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