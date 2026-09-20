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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Исака 4 гола в 5 матчах АПЛ. За весь прошлый сезон форвард «Ливерпуля» забил 3 мяча

Форвард « Ливерпуля » Александер Исак отметился голом в матче с « Борнмутом » (1:0, второй тайм). Шведский игрок открыл счет на 57-й минуте встречи 5-го тура АПЛ.

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