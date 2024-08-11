Политолог Ашимбаев: заявления Токаева не противоречат евразийской безопасности

Заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о региональной безопасности не противоречат идеям евразийской безопасности и не направлены против сотрудничества с РФ, написал в своем Telegram-канале политолог Данияр Ашимбаев.
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