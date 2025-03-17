Самарские таможенники пресекли контрабанду авиазапчастей в ОАЭ и Конго

Самарские сотрудники таможенной службы вместе с УФСБ России по Ульяновской области пресекли канал контрабанды авиазапчастей в Киргизию с их дальнейшим вывозом в ОАЭ и Республику Конго, сообщает пресс-служба ФТС России.
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