Израиль перед ударами по Ирану информировал о них Тегеран

Алексей Тан

На иврите... есть эври (еври)... что значит ИЗГОЙ (ев)..... Смысловой перевод на РУССКИЙ .... ЭТО : Выродок!!!. ... И вот этот кагал выродков, (евреев), сформировали в стаю и двинули на РОССИЮ... а далее, "они" вбирали в себя... таких же выродков... но эже из других народов.