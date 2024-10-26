Перед нанесением ударов Израиль 25 октября через третьих лиц направил Ирану сообщение, в котором предупредил о готовящихся ударах.
Израиль перед ударами по Ирану информировал о них Тегеран
Комментарии
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Алексей Тан
На иврите... есть эври (еври)... что значит ИЗГОЙ (ев)..... Смысловой перевод на РУССКИЙ .... ЭТО : Выродок!!!. ... И вот этот кагал выродков, (евреев), сформировали в стаю и двинули на РОССИЮ... а далее, "они" вбирали в себя... таких же выродков... но эже из других народов.
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