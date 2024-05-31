Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Птица говорун! Хоронить вас будем оптом!Трамп заявил, что...
  • Бендер Задунайский
    Сразу после первого залпа по МосквеТрамп заявил, что...
  • Владимир Безгрешнов
    Вместе с тем в регионе все так же отмечается положительная международная миграция.--- Опять Средняя Азия. Тихая оккуп...Миграционная убыл...

Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае закончатся дожди и наконец потеплеет

Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае закончатся дожди и наконец потеплеет

Температура воздуха будет повышаться каждый день на несколько градусов, но пока летней жары синоптики не обещают Май в Алтайском крае стал очень дождливым: норма по осадкам во всех районах была превышена минимум в 1,5 раза, а местами их выпало около 350%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх