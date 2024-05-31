Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае закончатся дожди и наконец потеплеет

Температура воздуха будет повышаться каждый день на несколько градусов, но пока летней жары синоптики не обещают Май в Алтайском крае стал очень дождливым: норма по осадкам во всех районах была превышена минимум в 1,5 раза, а местами их выпало около 350%.
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