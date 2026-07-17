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Трагедия звезды фильма «Оглянись!»: почему Дмитрий Щеглов ушел вслед за женой в 40 лет

Трагедия звезды фильма «Оглянись!»: почему Дмитрий Щеглов ушел вслед за женой в 40 лет

Актер Дмитрий Щеглов, прославившийся еще в студенческие годы благодаря главной роли в драме «Оглянись!», ушел из жизни в возрасте 40 лет от того же тяжелого онкологического заболевания, которое ранее забрало его супругу Елену.

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