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Винисиус сказал судье матча с «Миланом» «ты сумасшедший» после фола на Мусе. Экс-арбитр Итурральде считает, что вингер «Реала» должен был получить красную

«Реал» проиграл матч 4-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:3. На 71-й минуте бразилец получил желтую карточку за эмоциональную жестикуляцию после своего фола на Юнусе Мусе.

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