ПВО сбила за ночь 55 БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 22 беспилотника над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
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