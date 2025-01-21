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ПВО сбила за ночь 55 БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 22 беспилотника над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ.

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