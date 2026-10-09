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Татар-информ

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Завоевавший бронзу на ЧМ дзюдоист из РТ взял верх над чемпионом мира

Завоевавший бронзу на ЧМ дзюдоист из РТ взял верх над чемпионом мира

Фото: Федерация дзюдо РФ Дзюдоист Нияз Билалов, член сборных России и Татарстана, победитель турниров Мировой серии и четвертый в мировом рейтинге, завоевал бронзу в весовой категории до 100 килограммов на чемпионате мира в Баку.

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