Молодежная сборная России на выезде обыграла Уругвай

Молодежная сборная России в возрасте до 21 года обыграла команду Уругвая в возрасте до 20 лет. В ночь на 22 марта в Монтевидео завершился товарищеский матч, в котором молодёжная сборная Уругвая в возрасте до 20 лет принимала российскую молодёжку в возрасте до 21 года.
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