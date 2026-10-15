Российское дизельное топливо может поступить в США ещё до выборов в Конгресс Американская пресса предполагает, что российское дизельное топливо может поступить в США уже в течение ближайших двух недель, до промежуточных выборов в Конгресс, которые, как известно, запланированы на 3 ноября.
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