Книга животных

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Канадский гусь: К нему лучше не приближаться. Птица с зашкаливающим уровнем агрессии

Канадский гусь: К нему лучше не приближаться. Птица с зашкаливающим уровнем агрессии

Он не признаёт твоё физическое превосходство. Ему наплевать на твой интеллект. Вооружён ты или нет, шёл ты мимо или хотел сделать селфи с птичкой — он нападёт на тебя.

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