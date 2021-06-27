Канадский гусь: К нему лучше не приближаться. Птица с зашкаливающим уровнем агрессии

Он не признаёт твоё физическое превосходство. Ему наплевать на твой интеллект. Вооружён ты или нет, шёл ты мимо или хотел сделать селфи с птичкой — он нападёт на тебя.
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