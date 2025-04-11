Россиянам напомнили о порядке расчетов штрафов и пени за несвоевременную оплату ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости напомнил россиянам о порядке расчета штрафов и пени за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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