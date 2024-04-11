Военнослужащие, выполняющие боевые задачи по защите мирного населения Донбасса, оформили первые электронные удостоверения ветерана боевых действий в зоне проведения СВО

Право на получение электронного удостоверения получили ветераны боевых действий, принимавшие участие не только в СВО, но и других вооруженных конфликтах и операциях, в том числе в Сирии, в чеченских кампаниях, в войне в Афганистане и тд.
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