Ученые обнаружили Город мертвых в Египте — одно из самых жутких мест в мире Максим МорозовЭтот значимый археологический объект находится недалеко от города Асуан, который более 4500 лет назад был важным карьерным, торговым и военным центром.
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