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Пронедра

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Свежие комментарии

  • Ed
    Где найти текст этого заявления? Этот текст и соответствующие решения должны быть предоставлены каждому пенсионеру!Голикова раскрыла...
  • Ed
    Получается что так. Тогда они должны предоставить каждому пенсионеру правила и результат калькуляции лично его пенсии...Голикова раскрыла...
  • Борис Иванович Назаров
    Господа , что выходит .что Голикова сказала .что пенсионеру надо самому следит за правильностью получаемой пенсии .а ...Голикова раскрыла...

Ученые обнаружили Город мертвых в Египте — одно из самых жутких мест в мире

Ученые обнаружили Город мертвых в Египте — одно из самых жутких мест в мире

Ученые обнаружили Город мертвых в Египте — одно из самых жутких мест в мире Максим МорозовЭтот значимый археологический объект находится недалеко от города Асуан, который более 4500 лет назад был важным карьерным, торговым и военным центром.

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