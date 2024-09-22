Мать Мирзоева: у жены фигуранта дела о теракте в «Крокусе» проблемы с сердцем

И что теперь? А ничего, что этот ублюдок убил десятки людей? А выслать этих козлов из России в их кишлаки!

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Olga

Какое нам дело до проблем жены таджика - террориста и убийцы сотен русских людей? Почему никто не пишет о проблемах людей, чьих близких убил этот подонок Мирзоев и его сообщники? Какая-то провокационная публикация! После массового расстрела людей Мирзоев и его подельники нелюди заслуживают только смертную казнь. А что там с их родственниками и жёнами - наплевать. Почему мы должны читать об этих мразях?