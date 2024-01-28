Сергей Пенкин высказался по поводу россиян-предателей

Певец Сергей Пенкин рассказал, что считает людей, имеющих двойное гражданство, предателями.«Если у человек есть паспорт иностранного государства – это уже предательство своей страны, по моему мнению, - заявил артист в интервью aif.
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