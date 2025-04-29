Татьяна Лазарева* о блэкауте в Испании: «Это кошмар!»

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале, что блэкаут в Испании помог ей осознать свою зависимость от электричества.
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