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"Путин разоружил НАТО" - Немецкие военные массово пишут рапорты об увольнении со службы

"Путин разоружил НАТО" - Немецкие военные массово пишут рапорты об увольнении со службы

По итогам 2022 года выяснилось, что граждане Германии не желают служить в армии. Более того военнослужащие-контрактники массово увольняются из рядов бундесвера.

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