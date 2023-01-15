"Путин разоружил НАТО" - Немецкие военные массово пишут рапорты об увольнении со службы

По итогам 2022 года выяснилось, что граждане Германии не желают служить в армии. Более того военнослужащие-контрактники массово увольняются из рядов бундесвера.
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