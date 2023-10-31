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Сандерсон Лам нокаутировал Фаня Чжэнъи в квалификации Scottish Open 2023

Сандерсон Лам нокаутировал Фаня Чжэнъи в квалификации Scottish Open 2023

Сандерсон Лам обыграл Фаня Чжэнъи, Сы Цзяхой одержал победу над соотечественником Тянь Пэнфэем, Чжоу Юэлун разгромил Энтони Хэмилтона, Цао Юпен нанес поражение Дэвиду Лилли, а Ноппон Саенгхам, Энтони МакГилл, Оливер Лайнс и Алфи Бёрден также забронировали себе место в основных этапах турнира Scottish Open 2023, сообщает WST.

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