Медицинская некомпетентность

Мужчина и женщинаЗдоровьеМедицинская некомпетентностьЗа белыми халатами и надменным выражением лица часто скрывается вопиющая некомпетентность в своей профессии.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьARanatolii660 reznikovТочно Меня так пытались на рак развести Стёклышки так и не дади ! Сказали что потеряли ! И это через ТРИ ДНЯ после сдачи анализов На приёме сидел ГЛАВ ВРАЧ и дал направление и приготовить много бабла на операцию Я поехал в НИИ и там сразу сказали гдё стёклышки Там всё поняли и сами сделали повторно Никакого рака не было !Иван ЗахаваУ меня к раку очень сложное отношение. У меня большой пес - Голден Ретривер, ему было 7 лет, когда ему диагностировали рак 4 степени - четыре опухоли - каждое больше яйца, прощупывались рукой, ничего не ел, еле ходил - умирал на глазах. Три раза сделали химию, становилось только хуже, сделали операцию - удалили опухоли. Сейчас ему уже 12 лет, все нормально, бегает и прыгает, как молодой пес, дерется с большими псами - всегда побеждает. Вот чего я не понимаю, собаку вылечить можно, а человека нельзя?!Комментировать
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