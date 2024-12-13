В Швейцарии назвали абсолютным позором нападение украинок на памятник в Женеве

Официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра» — крупнейшей партии в парламенте Швейцарии — Энзо Малорджо резко осудил акцию активисток движения Femen, повредивших бензопилой памятник «Сломанный стул» перед штаб-квартирой ООН в Женеве.
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