«Военные цели Зеленского не соответствуют реальности» – что западные СМИ пишут о военном конфликте на Украине Ни для кого не секрет, что после начала военного конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС, поддерживающими его группировками и Израилем, тема конфликта на Украине в информационной повестке западных СМИ сместилась на второй план.