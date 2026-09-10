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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» за 7 млн евро купило Гутьерреса у «Индепендьенте». Чилийский вингер подписал контракт до 2031-го

«Динамо» объявило о трансфере вингера Максимильяно Гутьерреса из « Индепендьенте ». Сообщалось , что московский клуб заплатит за 22-летнего чилийца 7 миллионов евро.

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