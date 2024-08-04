Марина Ахмедова: Иноагент Ходорковский создал для своих подписчиков новую методичку

Помилованный Путиным иноагент Ходорковский создал для своих подписчиков новую методичку. В ней он рассказывает, как кровавый режим ловит людей ни за что - за высказывание против войны, за критику власти, и создает из них обменный фонд - в ролике идет видеоряд оппозиционеров, отбывших 1 августа в Европу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии