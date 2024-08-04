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Марина Ахмедова: Иноагент Ходорковский создал для своих подписчиков новую методичку

Марина Ахмедова: Иноагент Ходорковский создал для своих подписчиков новую методичку

Помилованный Путиным иноагент Ходорковский создал для своих подписчиков новую методичку. В ней он рассказывает, как кровавый режим ловит людей ни за что - за высказывание против войны, за критику власти, и создает из них обменный фонд - в ролике идет видеоряд оппозиционеров, отбывших 1 августа в Европу.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...а она когда нибудь у ходора была???....душа???....сгинет как клоп по осени....никто и не вспомнит......как уже забыли и лёху-сисяна......
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9 час.
Владимир Козлов
К нему отнеслись как к человеку, а он оказался подлой мерзкой тварью.
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9 час.
Сергей Андросов
Что с пидора возьмёшь, кроме анализов и то некачественных!
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8 час.

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