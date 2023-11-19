Соскин: Киев окружили враги в лице Польши, Словакии, Чехии и Венгрии

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин указал на тот факт, что киевский режим обязан добиться утверждения договорённостей об остановке сражений, ведь он оказался в окружении вражеских сил с каждого из направлений.
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