Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Нидерландов к 6,5 годам

В ДНР Верховный суд заочно приговорил гражданина Нидерландов Амеллука Аднана к 6,5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины с 1 марта по 30 апреля 2022 года.
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