Вита Акимова: Чем тяжелей путь, тем «вкусней» победа

Оздоровительный лагерь «Детская Республика «Поленово» посетила бронзовая призерка молодежного чемпионата мира, двукратная обладательница Кубка России по волейболу, чемпионка Европы среди молодежи и чемпионка Франции Вита Акимова.
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