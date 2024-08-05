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Бренды России

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Вита Акимова: Чем тяжелей путь, тем «вкусней» победа

Вита Акимова: Чем тяжелей путь, тем «вкусней» победа

Оздоровительный лагерь «Детская Республика «Поленово» посетила бронзовая призерка молодежного чемпионата мира, двукратная обладательница Кубка России по волейболу, чемпионка Европы среди молодежи и чемпионка Франции Вита Акимова.

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