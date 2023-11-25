Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Врач Добрецова рассказала, что сон и завтрак при ярком свете спасут от колебаний барометра

Врач Добрецова рассказала, что сон и завтрак при ярком свете спасут от колебаний барометра

Колебания атмосферного давления не влияют на организм человека, если заниматься своим здоровьем. Как защитить себя от перепадов погоды врач, кандидат медицинских наук, Ирина Добрецова рассказала «Звезде».

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