Овчинский: по программе реновации в Люблине возводят 10 новостроек

В рамках реализации программы реновации в Люблино появится десять новостроек, чья суммарная площадь составит около 340 тыс квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.