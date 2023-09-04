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Союзный фронт: Россия и Белоруссия до конца года откроют медиахолдинг

Союзный фронт: Россия и Белоруссия до конца года откроют медиахолдинг

Москва и Минск объединяют усилия в направлении унификации общего информационного пространства.Новые вызовы требуют от Союзного государства четких и слаженных действий не только на политическом и экономическом фронтах, но и информационном поле.

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