«Какие планы на ближайшие недели?» Ферстаппен взял интервью у Алонсо

«Какие планы на ближайшие недели?» Ферстаппен взял интервью у АлонсоGetty Images / Red Bull Content PoolПосле завершения гонки Формулы 1 в Абу-Даби Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо пересеклись на пресс-подходе и пообщались между собой на камеру.