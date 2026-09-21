"Сотый день" – первый большой успех: петербургская киностудия "Метр" привезла Гран при из Перми

Короткометражный фильм "Сотый день", снятый молодой киностудией "Метр" из Санкт‑Петербурга, завоевал Гран‑при среди дебютантов на IX Международном фестивале кино, музыки и креатива "Кинопозитив", который прошёл в Перми 10–11 сентября.
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