"Сотый день" – первый большой успех: петербургская киностудия "Метр" привезла Гран при из Перми

Короткометражный фильм "Сотый день", снятый молодой киностудией "Метр" из Санкт‑Петербурга, завоевал Гран‑при среди дебютантов на IX Международном фестивале кино, музыки и креатива "Кинопозитив", который прошёл в Перми 10–11 сентября.