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Тульские новости

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Суд ужесточил наказание туляку

Суд ужесточил наказание туляку

Решением Зареченского районного суда города Тулы от 30 июня 2026 года ранее судимый мужчина был признан виновным и приговорён к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

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