Зураб Тодуа: "Время, когда можно было навязывать двойные стандарты, неумолимо уходит в прошлое"

Если правительство Ираклия Кобахидзе и парламент Грузии проявят твердость, не позволят поддаться шантажу и давлению - все будет хорошо, но если они прогнутся - то их сметут, и в Грузии снова наступит период хаоса и нестабильности.
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