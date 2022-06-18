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«Коламбус» продлил контракт с форвардом Фоуди на 2 года. Второй – односторонний

«Коламбус» продлил контракт с форвардом Лиамом Фоуди на 2 года.  Сообщается, что соглашение с 22-летним игроком имеет гибридный характер.

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