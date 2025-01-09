ООН заигрывает с Россией - что пошло не так для Киева?

В политическую жизнь Украины неожиданно начали вмешиваться функционеры из ООН. Так, к примеру, в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что Украина не смогла доказать законность запрета УПЦ, добавив, что это - нарушение украинской Конституции.