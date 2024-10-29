Украинский вопрос и его разрешение Уничтоженная в районе селения Первая Новоселовка ДНР переданная США боевая машина пехоты M2A2 ODS-SA Bradley ВСУ, июль 2024 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Украинский вопрос и его разрешение Уничтоженная в районе селения Первая Новоселовка ДНР переданная США боевая машина пехоты M2A2 ODS-SA Bradley ВСУ, июль 2024 года.
Свежие комментарии