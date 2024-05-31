Заглушили работающий двигатель, катастрофа Ту-134 в Нахичевани

﻿На месте дробления Самолёт Ту-134Б с бортовым номером 65703 был выпущен Харьковским авиационным заводом в конце лета 1980 года, после чего передан Министерству гражданской авиации ъединённому авиаотряду, а летом 1982 года был переведен в Бакинский объединённый авиаотряд Азербайского управления ГА).