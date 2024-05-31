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  • Сергей Иовенко
    Бллл..., ну невозможно читать эту кибернетическую хрень, которую никто не удосужился подвергнуть редактированию, т.е....Маменька
  • ШКИПЕР
    Афтыр ,если взялся писать об авиации , то пиши правильно , а то читаешь и возникает ощущение , что ее писал таджик .Заглушили работаю...
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Заглушили работающий двигатель, катастрофа Ту-134 в Нахичевани

Заглушили работающий двигатель, катастрофа Ту-134 в Нахичевани

﻿На месте дробления Самолёт Ту-134Б с бортовым номером 65703 был выпущен Харьковским авиационным заводом в конце лета 1980 года, после чего передан Министерству гражданской авиации ъединённому авиаотряду, а летом 1982 года был переведен в Бакинский объединённый авиаотряд Азербайского управления ГА).

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Комментарии
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ШКИПЕР
Афтыр ,если взялся писать об авиации , то пиши правильно , а то читаешь и возникает ощущение , что ее писал таджик .
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