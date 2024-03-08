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Почеттино о «Челси»: «Ожидания – это проблема, когда они не соответствуют реальности. Мне бы хотелось оказаться в другой ситуации и просто говорить о футболе»

«Я ничего не могу сделать. Я могу только выигрывать матчи. Мы сыграли с «Астон Виллой», «Ман Сити», «Кристал Пэлас», «Ливерпулем» и «Брентфордом» и не проиграли за 90 минут.

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