Ивановский омбудсмен помогла получить свидетельство о болезни военнослужащему

К Уполномоченному по правам человека в Ивановской области Светлане Шмелёвой обратилась жительница Иванова, мама бывшего участника специальной военной операции, с просьбой помочь в получении важного документа для сына.
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