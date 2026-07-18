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Наш потерянный мир

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Ивановский омбудсмен помогла получить свидетельство о болезни военнослужащему

Ивановский омбудсмен помогла получить свидетельство о болезни военнослужащему

К Уполномоченному по правам человека в Ивановской области Светлане Шмелёвой обратилась жительница Иванова, мама бывшего участника специальной военной операции, с просьбой помочь в получении важного документа для сына.

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