Крайне агрессивны: названы самые быстроразвивающиеся виды рака

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Несмотря на достижения медицины в лечении онкологических заболеваний, некоторые виды рака остаются крайне агрессивными и представляют серьезную угрозу для здоровья пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии