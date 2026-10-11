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Русская Семёрка

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По прозвищу Калина: что случилось с сыном Япончика Виктором Никифоровым

В криминальной Москве начала 1990-х не было фигуры более противоречивой, чем Виктор Никифоров по прозвищу Витя Калина.

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