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Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка Борисенко

Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка Борисенко

Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела государственного автономного учреждения столицы «Московский государственный зоологический парк» Дмитрию Борисенко.

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