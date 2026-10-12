Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка Борисенко

Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела государственного автономного учреждения столицы «Московский государственный зоологический парк» Дмитрию Борисенко.
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