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Директор ФСБ доложил главе государства о задержании четырёх террористов, непосредственно участвовавших в нападении на людей в Красногорске

Директор ФСБ доложил главе государства о задержании четырёх террористов, непосредственно участвовавших в нападении на людей в Красногорске

В ходе доклада директора Федеральной службы безопасности РФ президенту Владимиру Путину прозвучали слова о том, что к настоящему моменту задержаны четверо подозреваемых в непосредственном совершении террористической атаки в подмосковном Красногорске.

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