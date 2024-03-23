Директор ФСБ доложил главе государства о задержании четырёх террористов, непосредственно участвовавших в нападении на людей в Красногорске

В ходе доклада директора Федеральной службы безопасности РФ президенту Владимиру Путину прозвучали слова о том, что к настоящему моменту задержаны четверо подозреваемых в непосредственном совершении террористической атаки в подмосковном Красногорске.
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