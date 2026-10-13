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Трамп больше не считает Зеленского легитимным. Зе-офис в шоке – Гнап

Трамп больше не считает Зеленского легитимным. Зе-офис в шоке – Гнап

Президент США Дональд Трамп поднял тему, которую боится поднимать киевский режим и которая шокировала Зе-банду.

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