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В Барнауле почтили память погибших десантников 6-й роты на Аллее Героев. Фото

В Барнауле почтили память погибших десантников 6-й роты на Аллее Героев. Фото

Участники возложили живые цветы к мемориалу Возложение цветов к мемориалу бойцам 6-й роты 104-го гвардейского десантно-парашютного полка / Фото: МЧС по Алтайскому краю В Барнауле возле памятного знака десантникам 6-й роты на Аллее Героев прошел торжественный митинг, посвященный 96-летию со дня образования ВДВ России.

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