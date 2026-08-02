В Барнауле почтили память погибших десантников 6-й роты на Аллее Героев. Фото

Участники возложили живые цветы к мемориалу Возложение цветов к мемориалу бойцам 6-й роты 104-го гвардейского десантно-парашютного полка / Фото: МЧС по Алтайскому краю В Барнауле возле памятного знака десантникам 6-й роты на Аллее Героев прошел торжественный митинг, посвященный 96-летию со дня образования ВДВ России.