Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будет забегать так далеко вперед»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер , обсуждая свои перспективы на вторую половину сезона отметил, что не думает о возможности бороться за победу в чемпионате и что будет сосредоточен на выступлении в каждой конкретной гонке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии