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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будет забегать так далеко вперед»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер , обсуждая свои перспективы на вторую половину сезона отметил, что не думает о возможности бороться за победу в чемпионате и что будет сосредоточен на выступлении в каждой конкретной гонке.

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